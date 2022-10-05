Джордж Уоррен подтвердил, что бой Фьюри и Джошуа точно не состоится

Глава Queensberry Promotions Джордж Уоррен сообщил, что громкий бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0) и Энтони Джошуа (26-3) точно не состоится.

«Все сорвалось, потому что от них [компании Matchroom Boxing, представляющей интересы Джошуа] не было обратной связи. С их стороны не было никакой заинтересованности в этом поединке», — приводит слова Уоррен журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Ранее глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн обвинил в срыве боя сторону Фьюри, заявив, что именно она отменила бой, потому что якобы Джошуа не уложился в дедлайн для подписания контракта на бой.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.