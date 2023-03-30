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Сегодня, 06:30

Джош Эмметт и Илия Топурия подерутся 17 июня на UFC Fight Night

Давид Хачатрян
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Бывший претендент на титул UFC в полулегком весе Джош Эмметт (18-3) проведет поединок против девятого номера рейтинга, грузинского бойца Илии Топурии (13-0) 17 июня на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил инсайдер Альваро Кольменеро в Twitter.

Эмметт в прошлом бою проиграл Яиру Родригесу (15-3) сабмишном во втором раунде в бою за временный титул чемпиона. Бой состоялся 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия,

Топурия в прошлом бою одолел Брайса Митчелла (15-1) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Джош Эмметт
UFC
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