Джош Эмметт назвал Хабиба и Джона Джонса величайшими бойцами в истории

Американский полулегковес UFC Джош Эмметт (18-2) считает, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) и бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) являются величайшими бойцами в истории. Об этом он сказал в интервью Helen Yee Sports.

— Люди часто спорят, кто является лучшим бойцом в истории. А кто, по твоему мнению, лучший в истории?

— Даже не знаю. Наверное, Хабиб. Просто потому, что он был непобежденным чемпионом в легком весе и он ушел на своих условиях. Я бы и Джона Джонса назвал величайшим в истории. У Джонса был бы идеальный рекорд, если бы не то недоразумение. Хабиб и Джонс — величайшие в истории.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.