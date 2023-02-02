Джош Томсон дал прогноз на потенциальный бой Тони Фергюсона и Конора Макгрегора

Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) сомневается, что бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) сможет победить Тони Фергюсона (25-8).

«Я думаю, что Тони побьет Конора, — сказал Томсон на Weighing In. — У Конора не все в порядке с ногой. Он сбавил темп, как и Тони, но непредсказуемость Тони создаст Конору много проблем: его передвижения, смена стойки, удары под разными углами.

В клинче Макгрегор далеко не самый лучший боец. Тони в клинче — агрессивный зверь. Он будет бить локтями по твоему лицу, он будет бить коленом и пытаться тебя повалить и провести гильотину. Я склоняюсь к победе Тони из-за простоя Макгрегора и его состояния ноги. У Конора два поражения подряд, но надо признать, что он очень уверенный в себе боец".

Фергюсон идет на серии из пяти поражений. В прошлом бою он проиграл Нейту Диасу (21-13) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (29-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.