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Сегодня, 12:48

Джош Томсон: «Петр Ян против Марлона Веры — это идеальный бой»

Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) уверен, что матчмейкеры UFC должны организовать поединок экс-чемпиона в легчайшем весе Петра Яна (16-5) и Марлона Веры (20-8).

«Петр Ян против Чито — просто отличный поединок. Это тот бой, который стоит провести. Они оба проиграли прошлый бой. Это идеальный бой, потому что Петр не собирается бороться. Его стиль ориентирован на бокс, и он будет обмениваться с Чито ударами. Проблема лишь в том, что они оба медленно начинают», — сказал Томсон на Weighing In.

Мераб Двалишвили (16-4) победил Яна единогласным решением судей (50 — 45, 50 — 45, 50 — 45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Кори Сэндхэген (16-4) одолел Веру раздельным решением судей (47 — 48, 50 — 45, 49 — 46). Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.

Марлон Вера
Петр Ян
UFC
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