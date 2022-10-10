Пенья раскритиковала Нуньес: «Может мне следовало отсидеться два года, как это сделал она?»

Бывшая чемпионка в легчайшем весе Джулианна Пенья (11-5) уверена, что во третьем поединке с Амандой Нуньес (22-5) она победит.

«Все спрашивают меня, что будет дальше, — написала Пенья в соцсетях. — Я верну свой пояс, вот что будет дальше! Трилогия [с Нуньес] — это бой, который нужно организовать. Я дала Аманде незамедлительный реванш, хотя, черт возьми, может мне следовало отсидеться два года, как это сделал она?

Она всем сказал, что во втором поединке могла меня финишировать, но я думаю, что она не хотела уходить на костылях с потрепанным лицом. Ей пришлось сделать домашнюю работу, изменить ВЕСЬ свой СТИЛЬ, чтобы победить меня. Когда я дала ей второй шанс, она меня одолела. У нас счет 1:1, и на этот раз я не оплошаю!".