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Сегодня, 15:00

Джуниор дос Сантос: «Желаю Александру Емельяненко скорейшего восстановления»

Джуниор дос Сантос пожелал Александру Емельяненко выздоровления
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос (22-10) в интервью «СЭ» пожелал Александру Емельяненко (28-9) выздоровления, а также напомнил, что алкоголь — это источник проблем.

«Знаю ли я Александра Емельяненко? Конечно! — сказал бразилец «СЭ». — Я следил за его боями в Pride, он со многими известными ребятами там дрался. Сейчас я не слежу за ним. А почему вы спрашиваете? У него проблемы с алкоголем? Я желаю ему скорейшего восстановления и всего самого наилучшего. Это очередной пример того, что мы не должны пить и курить. Это все неправильно. Обращаюсь к подросткам: забудьте об этих вещах, нет никакого смысла в распитии алкоголя. Это ничего не добавит в вашу жизнь, напротив, доставит неприятности. Зачем вообще нужна эта выпивка? Я пил, когда ничего не знал. Как только я начал тренироваться, окружать себя хорошими людьми, все изменилось. После моего первого боя в ММА я сказал, что больше никогда не буду пить. С тех пор я ни капли алкоголя не выпил, и я очень рад этому, потому что я стал больше наслаждаться жизнью. Я стал жить намного лучше, и я не ставлю себя в опасность. Когда ты выпиваешь, то начинаешь делать глупости и подвергаешь опасности не только себя, но и окружающих, семью. Нет никакого смысла в выпивке. Я желаю ему выздоровления и надеюсь, что он больше не будет пить».

В настоящее время Александр Емельяненко находится в реабилитационном центре в Ингушетии.

Александр Емельяненко
Жуниор Дос Сантос
ММА
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