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Сегодня, 14:18

Эдди Альварес дал прогноз на бой Конора и Чендлера: «Это будет плохая ночь для него»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион в легком весе UFC Эдди Альварес (30-8) считает, что экс-чемпион в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) фаворит в бою с Майклом Чендлером (23-8).

«Если бы мне пришлось угадывать [победителя], то я бы учитывал, что Майкл Чендлер не использует борьбу, — отметил Альварес в эфире The MMA Hour. — Если он будет стоять напротив Конора, то Конор его нокаутирует. Защита от ударов Майка Чендлера — полный отстой.

Да, он бросает бомбы, но Конор слишком быстр, чтобы попасть по нему. Я считаю, что Майкл должен бороться и еще раз бороться. Если он этого не сделает, то это будет плохая ночь для него».

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
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