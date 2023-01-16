Эдди Альварес высмеял UFC за уход Франсиса Нганну

Бывший чемпион UFC и Bellator Эдди Альварес (30-8) раскритиковал UFC за то, что они говорят, что экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) покинул лигу только потому, что не хочет драться на высоком уровне.

«UFC просто не смогли предложить Франсису лучшие условия. Вместо того чтобы это признать, они говорят, что самый пугающий боец в мире боится драться в UFC. Ха-ха-ха, это же просто смешно», — написал Альварес в Twitter.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом.