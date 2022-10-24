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Сегодня, 15:50

Эдди Хирн дал прогноз на бой Бивола и Рамиреса

Давид Хачатрян
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Промоутер Эдди Хирн считает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) является фаворитом в предстоящем поединке с Хильберто Рамиресом (44-0).

«Нас ожидает потрясающий вечер бокса. Это одно из лучших наших мероприятий, — сказал Хирн в интервью DAZN. — Бой Бивола и Рамиреса — один из главных матчей года. До победы Бивола над Канело я думал, что шансы на его победу в поединке с Рамиресом — 50 на 50. Теперь, когда Бивол закрепился в списке лучших бойцов вне зависимости от категории, я считаю, что он небольшой фаворит. Но Рамирес выглядит потрясающе. Он в отличной форме, он бывший чемпион мира. Это хороший бой. Весь мир должен с нетерпением ждать этого противостояния».

Бивол подерется против Рамиреса 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.

Дмитрий Бивол
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