Эдгард Запашный: «У многих закралось впечатление, что Саша Емельяненко довел себя до такой кондиции, что теперь его может побить каждый»

Директор Большого московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный поделился своими ожиданиями от поединка между звездой отечественного MMA Александром Емельяненко и блогером Святославом Коваленко.

«У многих закралось впечатление, что Саша довел себя до такой кондиции, что теперь его может побить каждый. И вот именно в этом бою Саша должен, обязан доказать, что это не так», — сказал Запашный РЕН ТВ.

Поединок Емельяненко и Коваленко станет главным событием зимнего турнира и пройдет в формате «три раунда по три минуты».

Четыре боя по правилам ММА зрители смогут увидеть вечером 16 декабря в прямом эфире телеканала РЕН ТВ. Этот турнир подведет черту под сезоном-2022 в проекте «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».