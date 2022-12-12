Эдгард Запашный: «У многих закралось впечатление, что Саша Емельяненко довел себя до такой кондиции, что теперь его может побить каждый»

12 декабря, 16:55
Директор Большого московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный поделился своими ожиданиями от поединка между звездой отечественного MMA Александром Емельяненко и блогером Святославом Коваленко.
«У многих закралось впечатление, что Саша довел себя до такой кондиции, что теперь его может побить каждый. И вот именно в этом бою Саша должен, обязан доказать, что это не так», — сказал Запашный РЕН ТВ.
Поединок Емельяненко и Коваленко станет главным событием зимнего турнира и пройдет в формате «три раунда по три минуты».
Четыре боя по правилам ММА зрители смогут увидеть вечером 16 декабря в прямом эфире телеканала РЕН ТВ. Этот турнир подведет черту под сезоном-2022 в проекте «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».