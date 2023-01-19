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Сегодня, 08:54

Эдсон Барбоза подерется с Билли Куарантилло на UFC 15 апреля

Давид Хачатрян
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Бразильский боец Эдсон Барбоза (22-11) проведет следующий бой против американца Билли Куарантилло (17-4) 15 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США, сообщает Sherdog.

Барбоза перешел в полулегкий вес, а также идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Брайсу Митчеллу (15-1) единогласным решением судей. Бой состоялся 5 марта 2022-го на UFC 272 в Лас-Вегасе, США.

Куарантилло в прошлом бою победил Александра Эрнандеса (13-6) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

UFC
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