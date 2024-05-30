Вартанян: «Турнир в Сочи был лучшим в истории «Нашего Дела»

Российский боец ММА, выступающий в легком весе, Эдуард Вартанян прокомментировал последний турнир «Нашего Дела» в Сочи.

«Мне кажется, это оценили фанаты единоборств. Это привлекает внимание. По последнему турниру в Сочи любой человек, который его посмотрит, будет, как минимум, заинтересован, потому что я смотрел и удивлялся таким противостояниям. Тот же Расул Мирзаев сначала пропустил, а потом выиграл. Сергей Денисов два раза упал в первом раунде, а потом уверенно победил. Или взять противостояние Хайбулы Мусалова с Дамилом Шарафутдиновым, когда полусредневес дрался с тяжеловесом. Мне кажется, это был самый лучший турнир за всю историю «Нашего Дела», — приводит слова Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

25 мая компания «Наше Дело» провела турнир в Сочи, в главном поединке которого российский полусредневес Александр Грозин победил нокаутом в первом раунде бывшего бойца UFC из Бразилии Алекса Оливейру. Также на турнире в поединке по боксу в ММА-перчатках Хайбула Мусалов победил по очкам Дамила Шарафутдинова, которому уступал в весе 40 кг.