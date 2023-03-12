Вартанян: «Было бы интересно посмотреть бой Волкова с Джоном Джонсом»

Боец ММА Эдуард Вартанян заявил, что хотел бы посмотреть, как российский тяжеловес Александр Волков будет драться с действующим чемпионом UFC Джоном Джонсом.

«Интересно было бы посмотреть Александра Волкова с Джоном Джонсом. На самом деле, Джонса может победить только он сам. У него дело не в голове, а в подготовке. К примеру, за пять дней до первого боя с Александром Густаффсоном пьяный в драбадан ввалился в гостиницу. Он сам говорил, что перед боем с Сирилом Ганом провел три спарринга. Но, в любом случае, это тяжи, тут может все решить один удар», — приводит слова Вартаняна «Газета.ру».

12 марта Волков на турнире UFC Fight Night 221 дрался с молдаванином Александром Романовым и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.