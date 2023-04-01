Эдвардс и Ковингтон могут возглавить UFC 291 в июле

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс может провести защиту титула против Колби Ковингтона. Как сообщает Sports Illustrated, бойцы могут возглавить турнир UFC 291, который пройдет 22 июля в Лондоне.

На счету Эдвардса 21 победа, 3 поражения и 1 бой, признанный несостоявшимся, у Ковингтона — 17 побед и 3 поражения.

В марте на турнире UFC 286 в Лондоне Эдвардс судейским решением победил Камару Усмана.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе, Ковингтон единогласным решением судей выиграл у Хорхе Масвидаля.