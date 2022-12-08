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Сегодня, 08:08

Эдвардс и Усман могут подраться 18 марта на UFC 286 в Лондоне

Давид Хачатрян
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UFC подтвердила, что вернется в Великобританию в марте.

Номерной турнир UFC 286 состоится на арене «O2» в Лондоне 18 марта. Это первое номерное событие в Великобритании со времен UFC 204 в Манчестере, где Майкл Биспинг (30-9) защитил титул чемпиона в среднем весе в бою против Дэна Хендерсона (32-15).

Главным событием турнира должен стать бой действующего чемпиона в полусреднем весе Леона Эдвардса (20-3) и бывшего чемпиона Камару Усмана (20-2). Также идут переговоры о со-главном поединке, в котором могут встретиться Колби Ковингтон (17-3) и Хамзат Чимаев (12-0).

UFC
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