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Сегодня, 15:00

Эдвардс ответил на вызов Масвидаля: «Встань на колени и умоляй»

Давид Хачатрян

11-й номер рейтинга полусреднего веса Хорхе Масвидаль (33-16) призвал чемпиона UFC в этой весовой категории Леона Эдвардса (20-3) принять с ним бой в Великобритании.

«Леон вновь струсил. Он не хочет проигрывать мне в Англии, поэтому он игнорирует мои вызовы, — сказал Масвидаль в интервью MMAFighting. — Все журналисты только и говорят о моем с Леоном бое в Англии. Леон, когда я боролся за титулы, ты плакал и умолял меня, чтобы я подрался с тобой. Теперь ты завоевал пояс. Так погнали! Я никогда не избегал боя с тобой, просто я был сфокусирован на сражениях с чемпионом, а потом на поединке с первым номером дивизиона».

В ответ на это Эдвардс написал в Twitter: «Обращайся ко мне «мистер Эдвардс» или «сэр». Встань на колени и умоляй. Только тогда я рассмотрю твое предложение».

Эдвардс в последнем бою победил Камару Усмана (20-2) на UFC 278. Британский боец нанес хайкик на последней минуте боя, отправив Усмана в нокаут. Бой состоялся 20 августа в Солт-Лейк-Сити.

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта в Лас-Вегасе.

Леон Эдвардс
Хорхе Масвидаль
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