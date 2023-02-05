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Сегодня, 12:48

Волк Хан: «У Федора голова пробитая. Не держит он удар»

Давид Хачатрян
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Экс-боец MMA Магомедхан «Волк Хан» Гамзатханов (21-8) прокомментировал прощальный бой Федора Емельяненко (40-7).

«Обидно, что Федор проиграл. Очень хотелось, что бы он выиграл, — сказал Гамзатханов «СЭ». — Если сравнить молодые годы, когда он был действующим спортсменом, он бы с этого положения сразу ушел. И никогда не попался бы под такой удар. Мне кажется, что у Федора голова пробитая. Вы заметили, любой удар по голове — он сразу отключается. Не держит он удар. Но все же он история MMA, что бы мы ни говорили. Проиграл он или выиграл, он выдающийся спортсмен. К последним его боям отношусь как к бизнесу».

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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