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Сегодня, 11:40

Олейник назвал ошибки Яна в бою с Двалишвили

Руслан Минаев
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Экс-боец UFC Алексей Олейник поделился мнением о поединке Петра Яна и Мераба Двалишвили на UFC Fight Night 221. Победу в бое одержал Двалишвили единогласным решением судей.

«Петр Ян показал хороший бой, хорошую защиту, но было несколько повторяющихся все пять раундов ошибок — и с переводами, и еще с чем-то, и еще с тем, что он работал только вторым номером и у него большая часть внимания была направлена на защиту, в том числе от ударов, его внимание не было направлено на поражение своего соперника», — цитирует Олейника РЕН ТВ.

Для Яна это третье поражение подряд. Ранее он спорно уступал Алджамейну Стерлингу и Шону О`Мэлли.

Двалишвили довел серию побед до девяти поединков.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Олейник
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
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