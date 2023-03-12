Олейник назвал ошибки Яна в бою с Двалишвили

Экс-боец UFC Алексей Олейник поделился мнением о поединке Петра Яна и Мераба Двалишвили на UFC Fight Night 221. Победу в бое одержал Двалишвили единогласным решением судей.

«Петр Ян показал хороший бой, хорошую защиту, но было несколько повторяющихся все пять раундов ошибок — и с переводами, и еще с чем-то, и еще с тем, что он работал только вторым номером и у него большая часть внимания была направлена на защиту, в том числе от ударов, его внимание не было направлено на поражение своего соперника», — цитирует Олейника РЕН ТВ.

Для Яна это третье поражение подряд. Ранее он спорно уступал Алджамейну Стерлингу и Шону О`Мэлли.

Двалишвили довел серию побед до девяти поединков.