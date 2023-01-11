Экс-боец UFC арестован по обвинению в нападении на полицейского

33-летний Энтони Мартин (18-6) был арестован по обвинению в нападении на сотрудника полиции 21 декабря 2022 года.

Полицейские прибыли на вызов, где увидели плачущую женщину и черный Ford Expedition. Женщина сказала полицейским, что она просто хотела уйти, сообщает Bloody Elbow.

Затем появился Мартин, который выглядел пьяным, и начал угрожать сотрудникам полиции. В частности, он сказал: «Мне плевать. Если ты ко мне прикоснешься, я надеру тебе зад» и «Ненавижу копов, можешь отсосать мой ####». Полицейским удалось надеть на Мартина наручники, несмотря на его агрессивное поведение. Также боец сказал: «Если ты снимешь с меня эти наручники, я надеру тебе зад».

Мартин был арестован, однако позже, в тот же день, освобожден из-под стражи под залог в размере 5 тысяч долларов. Боец должен предстать перед судом 22 февраля.

Мартин выступал в UFC с 2014 по 2020 год. В последнем бою он проиграл Нилу Магни (27-9) единогласным решением судей. Бой состоялся 6 июня 2020-го на UFC 250 в Лас-Вегасе, США.