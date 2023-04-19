Экс-боец UFC арестован за кражу 200 тысяч долларов

Бывший боец UFC Карл Роберсон (9-6) был арестован в Нью-Джерси за предполагаемое участие в краже ювелирных изделий и ценностей из дома на сумму более 200 000 долларов, сообщает ESPN.

32-летний Роберсон обвиняется в краже со взломом, воровстве и нескольких преступлениях с применением оружия. Офицеры обыскали автомобиль бойца после получения ордера на обыск и обнаружили 9-миллиметровый пистолет с удлиненным магазином, пакеты с крэком и кокаином, марихуану и предметы, связанные со взломом.

Роберсон провел несколько недель под стражей в исправительном учреждении округа Монмут, после чего был выпущен под залог.

Роберсон был уволен из UFC в июле 2022-го после четвертого поражения подряд.