Бигфут Сильва объявил о завершении карьеры

43-летний бразильский боец Антонио «Бигфут» Сильва (19-14) потерпел 11-е поражение подряд на турнире Kingdom Fighting 1, проиграв Салиму Эль-Уассаиди (6-1) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 июня во Франции. После боя бразилец вновь объявил о завершении карьеры.

«Бой закончился только что, и слава Богу, это был отличный бой, — сказал Сильва в соцсетях. — Было три раунда, и я очень счастлив. Мне 43 года, а я дрался с 25-летним парнишкой. Это был мой последний бой, и я очень счастлив».

Сильва выступал в UFC, Strikeforce, EliteXC, Cage Rage, Fight Nights Global, World Victory Road, K-1 HERO'S и Cage Warriors. Он одержал победы над такими бойцами, как Федор Емельяненко (40-7), Алистер Оверим (47-19), Андрей Орловский (34-22) и Трэвис Браун (18-7).

