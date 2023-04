Мэтт Браун: «Адесанья входит в пятерку лучших в истории»

Экс-боец UFC Мэтт Браун (23-19) похвалил действующего чемпиона в среднем весе Исраэля Адесанью (24-2) после победы над Алексом Перейрой (7-2).

«Я уверен, что Адесанья в реванше с Перейрой все поставил на кон. Он не стал бороться и начал работать в стойке. Для этого требуется смелость. Это одна из тех вещей, которая присуща настоящему чемпиону. Я думаю, теперь мы обязаны включить Адесанью в пятерку лучших в истории», — сказал Браун на The Fighter vs. The Writer.

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.