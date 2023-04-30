Экс-боец UFC Джоджуа: «Алексеева запомнилась бы зрителям, даже если бы ничего не сделала после боя»

Бывший боец UFC Лиана Джоджуа высказалась о победе россиянки Ирины Алексеевой над швейцаркой Стефани Эггер.

«Болевой на колено достаточно сложно сделать. В отличие от рук, нога достаточно сильная. Чтобы закончить рычаг, нужно много сил, чтобы соперник не развернул ногу. Для выполнения этот прием достаточно сложный. Очень рада, что Ирина победила таким не самым распространенным приемом. Сама победа была очень яркая. Алексеева запомнилась бы зрителям, даже если бы ничего не сделала после боя», — цитирует Джоджуа Metaratings.ru.

Алексеева победила Эггер на турнире UFC Fight Night 223. Это был дебютный поединок 32-летней россиянки в UFC. Алексеева отпраздновала победу походкой Конора Макгрегора, а в послематчевом интервью употребила нецензурные и жаргонные слова.