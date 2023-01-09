Кевин Ли рассказал, как принятие ислама пошло ему на пользу

Экс-боец UFC Кевин Ли (19-7) сообщил, что осознал свое место в жизни после принятия ислама.

«Я принял ислам и действительно принял свое место в жизни как мусульманин, — сказал Ли в интервью ESPN. — Я как бы вошел в братство... Общался со многими другими мусульманами, у меня установилась с ними связь. Я знаю Али [Абдель-Азиза] уже много лет. Мы вместе тренировались и всегда друг друга уважали. У него много связей в MMA. Так что мое с ним партнерство сработало, и я получил одобрение со стороны Маркела [экс-менеджера Ли]».

Ли заключил соглашение с агентством Dominance MMA, которое возглавляют Али Абдель-Азиз и Ризван Магомедов. Следующий бой он может провести в лиге PFL.