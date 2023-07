Мэтт Браун: «Уайлдер не смог нокаутировать Фьюри. Нганну для победы должен обладать сверхчеловеческой силой»

Экс-боец UFC Мэтт Браун (23-19) считает, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) может победить чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), но это будет очень сложно.

«Я думаю, что этот бой будет похож на бой Конора [Макгрегора] с Флойдом [Мейвезером], — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer. — Это будет интересно обсуждать перед самим боем, проморолики будут великолепными, прокачка будет отличной. Все устроят большую вечеринку, бары будут переполнены. Все получат платные трансляции, а потом, когда начнется шестой, седьмой раунд, мы будем гораздо больше заинтересованы в бурбоне и пиве, все будут заинтересованы в вечеринках и тусовках со своими друзьями, чем в этом поединке.

Единственный шанс на победу для Нганну — это если он донесет мощный удар. Он должен обладать почти сверхчеловеческой силой. Деонтей Уайлдер не смог нокаутировать Фьюри. Нганну должен обладать сверхчеловеческой силой, чтобы одним ударом прикончить Тайсона Фьюри. Но, предварительно, он должен понять, в какой именно момент нанести этот удар. Это слишком сложно".

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.