Экс-боец UFC пообещала отдать свой мозг для исследований

Одна из первых женщин-звезд в смешанных единоборствах Джули Кедзи (16-13) пожертвует свой мозг для исследований по хронической травматической энцефалопатии (CTE), пишет MMA Underground. Сообщается, что исследования отчаянно нуждаются в участницах женского пола.

«Я просто решила, что это правильно. Я просто хочу помочь», — приводит слова Кедзи MMA Underground.

Хроническая травматическая энцефалопатия (CTE) — это нейродегенеративное заболевание, которое вызывает тяжелое и непоправимое повреждение головного мозга в результате повторных травм головы.

Кедзи начала профессиональную карьеру в 2004 году. Она выступала еще тогда, когда босс UFC Дана Уайт утверждал, что в его лиге никогда не будет женских боев.