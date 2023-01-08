Экс-чемпион ACA Расулов считает, что Хабиб сойдет с ума без спорта

Бывший чемпион лиги ACA в тяжелой весовой категории Салимгерей Расулов прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова покинуть индустрию ММА.

«Хабиб — лицо школы Абдулманапа Нурмагомедова, опытный человек. Его уход — большая потеря. Полностью уйти не получится. Это его жизнь, это у него в крови. Человек 30 лет занимался спортом. Просто оставить? Он с ума сойдет, если полностью оставит. Наверное, у него есть новые цели. Он умный, грамотный парень», — цитирует Расулова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях репостнул сообщение о том, что он уходит из индустрии ММА.

34-летний Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, на его счету 13 побед в 13 поединках в промоушене, россиянин был чемпионом лиги в легком весе. 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.