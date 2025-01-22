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Сегодня, 17:10

Экс-чемпион ACA в тяжелом весе Вахаев заявил, что хочет избить Кирилла Корнилова на ринге

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший чемпион ACA в тяжелом весе Мухумат Вахаев заявил, что намерен избить Кирилла Корнилова в очном бою.

«Я его уроню, снесу «кукушку» в стойке. Неважно, насколько большое дерево. Мелкое долго летит, большое громко падает. Я не мелкий, лететь мне не свойственно, а он большой, шумно падает. Я не выхожу боксировать или бороться, я выхожу драться. Буду его избивать. Будет драка до тех пор, пока кто-то кого-то не срубит. И после боя, скорее всего, Кирилла унесут на носилках», — сказал Вахаев MMA.Metaratings.ru.

Вахаев и Корнилов проведут бой в турнире ACA 184, который состоится 22 февраля. В активе Вахаева 13 побед при 6 поражениях. На счету Корнилова 17 побед, 2 поражения и 1 ничья.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Кирилл Корнилов
Мухумат Вахаев
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