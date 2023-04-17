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Сегодня, 12:45

Григорий Пономарев: «Гоняю перед боем 20-25 кг»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев (6-2) заявил, что перед последним боем он придерживался самой жесткой диеты.

«Да, [весогонка] у меня есть. Причем она у меня не маленькая. Килограмм 20-25 я гоняю, — сказал Пономарев в интервью «СЭ». — Самая жесткая весогонка? Крайняя. К третьему бою с Юсупом [Шуаевым] была самая [жесткая], но она была и самая строгая. Поэтому она была самая жесткая. Мы от всего сахара отказались. Мы даже считали грамм жиров в день. Если, например, ко второму бою я как-то там мог перед тренировкой батончик «Snickers» съесть, конфетку сладкую, то тут мы даже конфеты, «Snickers» — вообще все отключили. Чисто по рациону [питался], потому что у меня еще человек появился, который меня по этому ведет, дай бог ему здоровья. То есть даже некоторые фрукты мы исключили, которые не имеют сахара. То есть, естественно, когда нет сахара, нет сладкого, становишься злее. Всякая хрень иногда по вечерам [в голову] лезет».

Пономарев подписал контракт с ACA и выступит в Гран-при в тяжелом весе против Мухумата Вахаева (11-6) 21 июля в Сочи на ACA 160. В прошлом бою он одолел Юсупа Шуаева (7-2) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 18 марта на Fight Nights 119 в Ульяновске.

Григорий Пономарев
ММА
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