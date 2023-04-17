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Сегодня, 13:15

Григорий Пономарев рассказал о спарринге с Немковым: «Вадик меня подуспокоил»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев (6-2) рассказал, как он на первой тренировке в Старом Осколе пытался произвести на бойцов впечатление. Об этом Пономарев сказал в интервью «СЭ».

— Ты же ведь на первой тренировке [в Старом Осколе] уже начал [зарубаться].

— С Вадимом.

— Федор так тебя решил наказать?

— Я с кем-то спарринговался и, видимо, начал зарубаться. И он [Федор] мне говорит: «Иди с Вадиком поспаррингуйся». А он тогда готовился. Он к [Лиаму] Макгири, по моему, готовился. Приезжаю молодой, думаю: «Давай сейчас покажу, что я могу». Я начал зарубаться реально. У меня реально было понимание, что надо сейчас показать, какой я сильный, что могу. Но меня маленько Вадик в одном моменте подуспокоил.

— Нокдаун был?

— Не то, что нокдаун. Ну так... попал хорошо. Я устоял, забежал в борьбу. Вот и все. А потом я стал понимать со временем, через года все пришло, что не нужно [зарубаться], что кто-то, может, готовится [к бою], я готовлюсь, они готовятся. Вот эта вот бычка деревенская, она может кому-то, например, испортить подготовку, опять же, травмировать. Я же не знаю, на каком этапе, например, человек в подготовке. Может, он веса гонит. Он, естественно, расшатан маленько. Поэтому лучше все постепенно. В эти дебри не надо нырять.

Пономарев подписал контракт с ACA и выступит в Гран-при в тяжелом весе против Мухумата Вахаева (11-6) 21 июля в Сочи на ACA 160. В прошлом бою он одолел Юсупа Шуаева (7-2) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 18 марта на Fight Nights 119 в Ульяновске.

Вадим Немков
Григорий Пономарев
ММА
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