Григорий Пономарев рассказал, как полез спасать собаку в горящий дом

Экс-чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев (6-2) сообщил, что получил 53 процента ожогов тела, когда спасал собаку в горящем доме.

«За одним питомцем полез, так как это родительский любимец. Собака маленькая, обычная декоративная собака. Это утро было, — начал Пономарев в интервью «СЭ». — Я чего-то даже как-то… Можно сказать, как-то прочувствовал, что ли, этот момент. Не спал всю ночь, не мог уснуть. И с утра мы должны были что-то на огороде делать, а я проспал. И матери говорю: «Можно я еще маленько посплю?» Лег. Сплю, сплю и слышу гул какой-то дома. Я вниз спускаюсь, у нас дом двухэтажный был. Спускаюсь, смотрю, у нас уже полдома горит.

Я на улицу выбегаю, родителям говорю: «У нас дом горит». Мать говорит: «У нас там собака в доме». Я в дом забегаю. У нас, видимо, в зале форточка была открыта и дверь была открыта. Ну и сквозняком дунуло, и вот этот весь огонь он меня накрыл. Я только успел на живот упасть. Меня от лица до ног хорошо ошпарило. Честно скажу, маленько почитал комментарии, что Гриша типа в легкой форме ######## [обманщик], что даже не видно, что на нем 53 процента тела сгорело.

Просто, во-первых, меня хорошо подлечили, а во-вторых, молодой был, хорошо заросло. Но на спине у меня остались партаки. Они уже заросли, но еще буквально год назад они прямо очень ярко выделялись, особенно поясница, потому что она так глубоко сгорела, даже хотели вроде как пересадку делать. Мы отказались, потому что может не прижиться. Ну и все. Вот вся история в принципе. Собаку не спас, потому что она уже прямо глубоко в доме была.

Сколько лечился? Лег [в больницу] 27 августа, я помню это число. Вышел в начале ноября. Два месяца в больнице пролежал».

Пономарев подписал контракт с ACA и выступит в Гран-при в тяжелом весе против Мухумата Вахаева (11-6) 21 июля в Сочи на ACA 160. В прошлом бою он одолел Юсупа Шуаева (7-2) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 18 марта на Fight Nights 119 в Ульяновске.