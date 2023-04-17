Григорий Пономарев — о любимой музыке: «Мы с женой сходимся на Miyagi и Anna Asti»

Экс-чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев (6-2) рассказал, каких артистов он любит слушать.

«Я слушаю все, потому что у меня вкус один, а у жены вкус другой, — сказал Пономарев в интервью «СЭ». — Мой вкус ей не особо нравится. Но мы сходимся, например, на Miyagi и Anna Asti. Я, например, люблю слушать Мишу Маваши, «25/17», иногда Big Russian Boss где-то [встречается в плейлисте].

Я очень люблю всякие скандинавские песни. На их языке я слушаю, и маленько у меня жена грузится по этому поводу, ей не нравится. Тем более там такие мотивы, такая музыка… я ее где-то понимаю. Rammstein люблю слушать, Эминема, 50 Cent».

Пономарев подписал контракт с ACA и выступит в Гран-при в тяжелом весе против Мухумата Вахаева (11-6) 21 июля в Сочи на ACA 160. В прошлом бою он одолел Юсупа Шуаева (7-2) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 18 марта на Fight Nights 119 в Ульяновске.