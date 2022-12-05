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Сегодня, 11:36

Уилл Брукс: «Когда у меня не было денег, Клэй Гуида оплатил все расходы»

Экс-чемпион Bellator в легком дивизионе Брукс рассказал, кто оплачивал его расходы в начале карьеры
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в легком дивизионе Уилл Брукс (24-5) рассказал трогательную историю о том, как ветеран UFC Клэй Гуида (38-22) помог ему стать профессиональным бойцом.

«Время историй. Когда я пытался стать профессиональным бойцом, у меня не было денег, чтобы пройти медицинские процедуры, — написал Брукс в Twitter. — У меня был спонсор, но он отказался за это платить. Тогда Клэй Гуида помог мне — он оплатил все расходы на медицинские процедуры, чтобы я мог стать профессиональным бойцом».

36-летний Брукс идет на серии из четырех побед. В прошлом бою он одолел Луиса Пенью (11-4) раздельным решением судей на XMMA 5. Турнир состоялся 23 июля в городе Колумбия, США.

ММА
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