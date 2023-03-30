Экс-чемпион мира по боксу готов подраться с Макгрегором в октагоне

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч (33-2) заявил, что готов встретиться с экс-чемпионом в двух весовых категориях UFC Конором Макгрегором (22-6) в октагоне.

«Ни Конор Макгрегор, ни Джейк Пол не умеют боксировать, — сказал Фроч на YouTube-канале Froch on Fighting. — При этом я слишком большой для них. Против Джейка я могу драться с одной рукой, а Конор может доставить мне побольше проблем, но он все равно маленький для меня. Я бы не стал усердно тренироваться для боя с ними.

Если бы я дрался с Конором в октагоне, то приложил бы больше усилий в свою подготовку. Да, я могу подраться с ним в октагоне. Он слишком мал для меня».

«Эдди Хирн [глава Matchroom Boxing], запиши это», — ответил Макгрегор в Twitter.

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.