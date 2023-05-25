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Сегодня, 19:04

Экс-чемпион UFC дос Сантус поддержал Олейника перед боем против Томпсона

Виктория Кравченко
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Бразильский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Жуниор дос Сантус обратился к Алексею Олейнику перед его поединком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против британца Оли Томпсона.

«Привет всем фанатам из России, это Жуниор дос Сантус, и я хочу сказать, что я на 100% поддерживаю моего друга и легенду ММА Алексея Олейника. Как я сказал, он — легенда спорта, и скоро он будет выступать для вас, ребята, на РЕН ТВ. Давайте покажем ему нашу поддержку, вперед, за очередной победой!» — цитирует бразильца РЕН ТВ.

Олейник проведет поединок против Томпсона 26 мая. Встреча пройдет в формате три раунда по три минуты.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1106887-eks-chempion-ufc-podderzhal-oleinika-pered-boem-protiv-oli-tompsona
Алексей Олейник
ММА
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