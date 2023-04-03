Энтони Петтис бросил вызов Андерсону Сильве: «Наш бой должен был состояться еще в UFC»

Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис после победы над абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории Роем Джонсом-младшим бросил вызов экс-чемпиону UFC в среднем весе Андерсону Сильве.

«Я бы с удовольствием подрался с Андерсоном Сильвой. Наш бой должен был состояться еще в UFC, — приводит слова Петтиса Sherdog. — Но для меня вес определенно имеет значение, и я буду прислушиваться к мнению моих тренеров. Я один из тех, кто может драться в любой весовой категории, когда угодно и где бы то ни было. Мне плевать на правила, я готов драться».

Петтис одолел Джонса по правилам бокса решением большинства судей (76-76, 77-75, 78-74). Бой состоялся на турнире Gamebred Boxing 4 в Милуоки, США.

