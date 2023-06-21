Генри Сехудо: «Бой с Марлоном Верой под вопросом»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) рассказал, что у него травмировано плечо, в связи с чем его бой с Марлоном Верой (20-8) под вопросом.

«У меня действительно есть травма, и я даже не знаю, откуда они берутся. Может быть, это из-за старости, во всяком случае мне нужно проверить правое плечо, чтобы узнать, нет ли там небольшого надрыва.

Самое главное — это мое плечо. Если я буду здоров, то смогу мыслить более ясно и смогу планировать поединки с таким бойцом, как Чито Вера, но сейчас все под вопросом", — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Сехудо и Вера подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

