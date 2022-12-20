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Сегодня, 11:19

Прохазка: «Русский из команды Анкалаева попытался вправить мне плечо»

Экс-чемпион UFC Прохазка рассказал о травме плеча
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) сообщил, что он повредил плечо на тренировке, и один из членов команды Магомеда Анкалаева (18-1) попытался вправить плечо.

«Никто не виноват в моей травме. Я допустил ошибку, позволив парню бросить меня на плечо, — сказал чешский боец в интервью The MMA Hour. — Мое плечо было травмировано. Один русский из команды Анкалаева вправил мне его, и после этого мы поехали в больницу. Это было моя ошибка».

Прохазка выбыл из-за тяжелой травмы. Из-за этого он отказался от титула чемпиона. Вакантный титул разыграют Гловер Тейшейра (33-8) и Джамал Хилл (11-1). Бой состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

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