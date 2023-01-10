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Сегодня, 12:28

Майкл Биспинг: «Хабиб обозначил Дагестан на карте мира»

Экс-чемпион UFC Биспинг считает, что Дагестан знают по всему миру благодаря Хабибу
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) поздравил экс-чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова (29-0) с завершением тренерской карьеры.

«То, как он перемалывал всех своих соперников, особенно Гэтжи и Порье, просто невероятно, — отметил Биспинг на своем YouTube-канале. — Разрушительная смесь техники, мощи и уверенности. Он был так в себе уверен, что обозначил Дагестан на карте мира. И сейчас мы видим многих бойцов родом из Дагестана.

Они [бойцы] на тебя полагаются. Они смотрят на тебя как на лидера, наставника. Смотрят за твоей техникой, тренировками, сильными сторонами. Все зависит от тренера, ты должен выкладываться на полную, и Хабиб это делал. Но очевидно, что это отняло у него слишком много времени, поэтому он уходит из спорта».

Под руководством Нурмагомедова Ислам Махачев (23-1) стал чемпионом UFC в легком дивизионе, а Усман Нурмагомедов (16-0) — чемпионом Bellator в легком дивизионе.

Хабиб Нурмагомедов
ММА
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