Макгрегор отреагировал на предстоящий бой между Джоном Джонсом и Ганом

Экс-чемпион UFC в двух весах ирландец Конор Макгрегор прокомментировал предстоящий бой между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

«Мне не терпится увидеть Джона Джонса в тяжелом весе после нескольких лет простоя. Ган — высокий боец, с длинными рычагами, так что мне лично очень интересно, как все сложится. Жду не дождусь! Каждому желаю удачи», — сказал Макгрегор на видео, опубликованном на канале TheMacLife.

Джонс и Ган подерутся на турнире UFC 285, который состоится в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе.