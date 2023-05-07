Конор Макгрегор: «Генри Сехудо — новичок в MMA»

Экс-чемпион UFC ?в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) высмеял бывшего двойного чемпиона Генри Сехудо (16-3) после его поражения действующему чемпиону легчайшего дивизиона Алджамейну Стерлингу (23-3).

«16 побед и два поражения. Этот парень — новичок в MMA, — написал Макгрегор в Twitter. —? Самые легкие деньги, которые я когда-либо зарабатывал. Ни царапины на Алджо! Поздравляю, Фанкмастер! Генри — хороший малый, но прекращай со своими заявлениями. Ты провел меньше 20 боев за карьеру. Пожалуйста, научи меня своему мастерству, лол. Сделал сальто, как стриптизерша, и его посадили на зданицу. Хахаха, как это восхитительно».

Стерлинг победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.