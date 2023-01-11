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Сегодня, 09:59

Чарльз Оливейра нацелен на бой в марте-апреле: «Я в одном шаге от титула»

Чарльз Оливейра нацелен на титульный бой к концу 2023 года
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) рассказал, что весной проведет претендентский бой, а в конце года подерется за титул.

«Раньше я был далек от пояса, теперь я в одном шаге от него, — сказал Оливейра в интервью AgFight. — UFC знает, чего я хочу. Я пришел не в игры играть, а творить историю. Я хочу провести бой в конце марта-апреля. Мне нужен бой в это время. И мне нужен тот, кто идет на серии побед, тот, кто может стать следующим претендентом.

Он [Махачев] будет драться в феврале, поэтому в марте–апреле мне нужно побить парня, чтобы вновь получить титульный шанс. Я проведу претендентский бой в марте–апреле, а в конце года получу бой за титул».

Ислам Махачев (23-1) победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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