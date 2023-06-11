Оливейра учит английский язык: «Это трудно, но я учусь. Медленно, но верно»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) рассказал, почему он начал изучение английского языка.

«Почему я стал учить английский? Я должен учиться. Медленно, но верно. Это трудно, потому что нужно сделать много шагов, но английский важен для общения с людьми, а мне нужно общаться со своими поклонниками. Обычно мне приходится пользоваться «Google Переводчиком». Я учусь. Медленно, но верно», — сказал Оливейра на пресс-конференции.

Оливейра победил Бенила Дариуша (22-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.