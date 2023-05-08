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Сегодня, 18:45

Сехудо бросил вызов Двалишвили: «Хочу голову Мераба на тарелке!»

Сехудо вызвал на бой Двалишвили
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо вызвал на бой Мераба Двалишвили.

«Это дерьмо еще далеко от завершения! Дана Уайт, я хочу голову Мераба на тарелке на UFC Boston!» — написал Сехудо в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

На турнире UFC 288, который проходил в ночь на 7 мая в США, Сехудо раздельным решением судей уступил другу и товарищу по команде Двалишвили американцу Алджамейну Стерлингу.

В последнем поединке Двалишвили единогласным решением судей победил экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна.

Генри Сехудо
Мераб Двалишвили
ММА
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