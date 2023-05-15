Дейвисон Фигередо проведет следующий бой в легчайшем весе

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо (21-3) после неудачной попытки организовать бой с девятым номером рейтинга наилегчайшего дивизиона Манел Капе (18-6) поднимется в легчайший вес, сообщило ESPN.

Бой Фигередо и Капе должен был состояться на UFC 290 в андеркарде, однако бразилец снялся с поединка. Ранее он утверждал, что врачи не допускают его к бою.

Фигередо проиграл Брэндону Морено (21-6) техническим нокаутом в третьем раунде. Врач не допустил бразильца к четвертому раунду из-за того, что у него полностью закрылся правый глаз. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.