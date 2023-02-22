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Сегодня, 15:47

Джон Джонс: «Мы с Кормье стали бы отличными друзьями, если бы просто поговорили»

Джон Джонс рассказал, что не испытывает неприязни к Даниэлю Кормье
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) заявил, что он не испытывает к бывшему чемпиону в двух весовых категориях Даниэлю Кормье (22-3) неприязни.

«Я верю, что Даниэль отлично справится со своей работой, — сказал Джонс в эфире Sirius XM. — UFC нанимает этих ребят, потому что они профессионалы, и да, я думаю, что он отлично справится, если будет комментировать мой бой. Даниэль комментировал мои бои и раньше, когда я дрался с Овинсом Сен-Прю, и он проделал отличную работу, он не был предвзят. Люди пытаются выставить нас с Даниэлем заклятыми врагами.

Если вы обратитесь к истории, посмотрите на соревнующихся спортсменов, то увидите, как, например, вражда между Майком Тайсоном и [Эвандером] Холифилдом улетучивается. За рамками спорта у меня нет никакой неприязни к Даниэлю. Я считаю его очень сильным человеком и думаю, что мы бы стали отличными друзьями, если бы когда-нибудь сели друг напротив друга и просто поговорили».

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Даниэль Кормье
Джон Джонс
UFC
ММА
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