Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) ответил на заявление Хамзата Чимаева (12-0), который сообщил, что избивал Прохазку в спарринге.

«Я только что видел комментарии Чимаева. Он такой болтун, — сказал чешский боец в соцсетях. — Я с удовольствием сражусь с ним и одержу над ним победу. Послушайте, он просто мальчик, который слишком много говорит и не совсем понимает последствия своих слов. Я поговорю с ним, когда мы встретимся в следующий раз».

Прохазка выбыл из-за тяжелой травмы плеча. Из-за этого он отказался от титула чемпиона UFC в полутяжелом весе.