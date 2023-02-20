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Сегодня, 12:44

Андерсон Сильва оставил трогательное послание своему умершему отцу

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва (34-11) опубликовал в соцсетях видео своего отца, который скончался в 2020 году из-за COVID-19.

«Привет папа, сегодня я смотрел это видео и решил написать этот текст, — написал «Паук». — Мы далеко, но всегда близки в мыслях и сердце... Я очень люблю тебя, я скучаю по нашим разговорам. Знай, что я очень горжусь тобой... Мы не идеальны и, независимо от расстояния или времени, которое потребуется, чтобы увидеть друг друга, знай, что ты — мой герой. Никогда не забывай об этом!!!»

Сильва прошлый бой проиграл Джейку Полу (6-0) по правилам бокса. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

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