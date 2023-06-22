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ММА

Сегодня, 08:09

Андерсон Сильва: «Веду переговоры о своем последнем бое по MMA»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва (34-11) подтвердил, что проведет последний бой по MMA в Японии.

«У нас есть предложение, и мы ведем переговоры с Японией. Там определенно будет что-то крутое для фанатов, — сказал Сильва Sherdog. — Я не могу раскрывать секреты. Но мы на самом деле ведем переговоры — это будет мой последний бой по MMA в Японии. Для меня это много значит. Именно там я начал свою международную карьеру, там я завоевал свой первый титул чемпиона мира, в лиге Shooto».

Сильва завоевал титул в лиге Shooto в 2001 году, когда победил японца Хаято Сакураи (38-13) единогласным решением судей.

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